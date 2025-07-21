Физики ЦЕРН нашли в БАК следы редчайшего распада сигма-гиперона

Помимо этих частиц установка LHCb отслеживает распады других нестабильных тяжелых частиц, в том числе сигма-гиперонов, состоящих из одного «странного» s-кварка и двух верхних или нижних кварков. Еще два десятилетия назад ученые из США предположили, что самые редкие распады этих тяжелых частиц, в ходе которых они превращаются в «тройки» из протонов, мюонов и антимюонов, могут содержать намеки на физические процессы, выходящие за пределы Стандартной модели физики частиц.