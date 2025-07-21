Глава комитета Совфеда: многие аварийные дома в России подлежат восстановлению

В России ежегодно признают аварийными 2,7 миллиона квадратных метров жилья.
Многие дома, признанные аварийными в России, на самом деле подлежат восстановлению. С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по региональной политике Андрей Шевченко. По его словам, новые правила оценки технического состояния жилья позволят восстанавливать изношенные части зданий и сохранять квартиры для граждан.
«На сегодняшний день получается иногда так, что темпы признания домов аварийными в разы выше, чем мы расселяли. И возникал вопрос, а действительно ли все дома, которые признаны аварийными, являются таковыми?» — отметил Шевченко на брифинге международной медиагруппы «Россия сегодня». Цитата по РИА «Новости». Он уточнил, что ежегодно аварийным признается у нас 2,7 миллионов квадратных метров жилья.
Сенатор пояснил, что раньше жилье признавалось аварийным даже при отсутствии значительных повреждений, что приводило к необоснованным тратам и созданию очередей на расселение. Теперь такие решения будут приниматься только при наличии разрушения или деформации несущих конструкций здания. Если проблемы касаются отдельных элементов, например кровли или коммуникаций, их можно будет заменить без признания дома аварийным.
Шевченко уточнил, что для объективной оценки состояния зданий теперь потребуется заключение квалифицированных специалистов. Решение о признании дома аварийным должна принимать специальная комиссия на основании инженерных изысканий. Все заключения будут вноситься в национальный реестр технического состояния жилья.