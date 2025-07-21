Глава комитета Совфеда: многие аварийные дома в России подлежат восстановлению

«На сегодняшний день получается иногда так, что темпы признания домов аварийными в разы выше, чем мы расселяли. И возникал вопрос, а действительно ли все дома, которые признаны аварийными, являются таковыми?» — отметил Шевченко на брифинге международной медиагруппы «Россия сегодня». Цитата по РИА «Новости». Он уточнил, что ежегодно аварийным признается у нас 2,7 миллионов квадратных метров жилья.