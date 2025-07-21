Исследователь пещер застрял в узком ущелье в Италии на глубине 40 метров

Исследователь пещер застрял в узком ущелье в регионе Пьемонт на северо-западе Италии на глубине 40 метров, 63-летний мужчина получил травму головы и не мог выбраться, передаёт Associated Press.
За пострадавшим отправились специалисты из горного спасательного центра Италии, им пришлось использовать взрывчатку, чтобы расширить ущелье.
«Мужчина, получивший травму головы, был поднят на поверхность. Прибыли медицинские бригады и оказали ему помощь в отапливаемой палатке, пока расчищался путь к выходу», — говорится в материале.
Уточняется, что инцидент произошел в пещерной системе Абиссо Паперино, которая простирается на 170 метров под землей недалеко от города Ормеа в провинции Кунео.
Ранее в Италии во время гонки погиб 19-летний велосипедист.