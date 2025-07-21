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Легкоатлет Данилов побил рекорд России, державшийся с Олимпиады-1980

Спортсмен Алексей Данилов в возрасте 18 лет установил новый рекорд России в беге на дистанцию 400 метров. Он преодолел отрезок за 44,56 секунды в ходе матчевой встречи среди команд Союзного государства России и Белоруссии, которая состоялась в Бресте.

Спортсмен Алексей Данилов в возрасте 18 лет установил новый рекорд России в беге на дистанцию 400 метров. Он преодолел отрезок за 44,56 секунды в ходе матчевой встречи среди команд Союзного государства России и Белоруссии, которая состоялась в Бресте.

При этом предыдущий рекорд принадлежал Виктору Маркину, который во время Олимпийских играх 1980 года показал результат 44,60 секунд и завоевал золотую медаль.

20 июня российский спортсмен-экстремал, двукратный рекордсмен Книги рекордов России и мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов сделал гимнастические обороты на перекладине под куполом летевшего воздушного шара без парашюта и страховки на высоте 1,5 тысячи метров, установив мировой рекорд.

Британка Зара Лаклан стала самым молодым человеком в истории, который завершил одиночное путешествие на весельной лодке из Европы в Южную Америку, преодолев семь тысяч километров по Атлантическому океану. В связи с этим девушку занесли в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех номинациях.

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