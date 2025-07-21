Легкоатлет Данилов побил рекорд России, державшийся с Олимпиады-1980

Британка Зара Лаклан стала самым молодым человеком в истории, который завершил одиночное путешествие на весельной лодке из Европы в Южную Америку, преодолев семь тысяч километров по Атлантическому океану. В связи с этим девушку занесли в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех номинациях.