Легкоатлет Данилов побил рекорд России, державшийся с Олимпиады-1980

Спортсмен Алексей Данилов в возрасте 18 лет установил новый рекорд России в беге на дистанцию 400 метров. Он преодолел отрезок за 44,56 секунды в ходе матчевой встречи среди команд Союзного государства России и Белоруссии, которая состоялась в Бресте.
При этом предыдущий рекорд принадлежал Виктору Маркину, который во время Олимпийских играх 1980 года показал результат 44,60 секунд и завоевал золотую медаль.
20 июня российский спортсмен-экстремал, двукратный рекордсмен Книги рекордов России и мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов сделал гимнастические обороты на перекладине под куполом летевшего воздушного шара без парашюта и страховки на высоте 1,5 тысячи метров, установив мировой рекорд.
Британка Зара Лаклан стала самым молодым человеком в истории, который завершил одиночное путешествие на весельной лодке из Европы в Южную Америку, преодолев семь тысяч километров по Атлантическому океану. В связи с этим девушку занесли в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех номинациях.
11 июня в Саратове ветеран специальной военной операции на Украине Евгений Иванов, который потерял обе ноги в результате атаки украинского дрона, установил мировой рекорд, сдвинув вагон весом почти 24 тонны на 4,5 метра за 42,72 секунды.