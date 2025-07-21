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Ученые Санкт-Петербурга нашли скелеты древних китов на Земле Франца-Иосифа

Эксперты зафиксировали аномально быстрое отступление ледника в этом краю.

Источник: Аргументы и факты

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института обнаружили на острове Вильчека (архипелаг Земля Франца-Иосифа) скопление костей древних китов. Уникальную находку сделали в процессе изучения вечной мерзлоты в рамках научной программы «Арктический плавучий университет-2025». Об этом сообщили в ААНИИ.

Эксперты зафиксировали аномально быстрое отступление ледника в этом краю. На этой территории и были обнаружены древние останки гигантских размеров. Ряд найденных скелетов сохранились очень хорошо.

«Сравнив текущее положение ледника и данные снимков из космоса, мы сделали вывод, что менее чем за два десятка лет ледниковый купол острова поделился на две части. При этом обнажилась территория в несколько квадратных километров», — рассказал Никита Демидов, научный сотрудник ААНИИ.

Теперь находку будут детально изучать.

Ранее ученые обнаружили в 4000-летних скелетах из Чили редкую форму проказы. Исследователи пришли к выводу, что люди в Северной и Южной Америке заразились проказой до прибытия европейцев.