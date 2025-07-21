Ученые Санкт-Петербурга нашли скелеты древних китов на Земле Франца-Иосифа

«Сравнив текущее положение ледника и данные снимков из космоса, мы сделали вывод, что менее чем за два десятка лет ледниковый купол острова поделился на две части. При этом обнажилась территория в несколько квадратных километров», — рассказал Никита Демидов, научный сотрудник ААНИИ.