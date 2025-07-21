Сбежавшая из России бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова* внезапно заговорила о сложности жизни в Европе. Она призналась, что проблем у стран ЕС более чем достаточно. Ее слова прозвучали в разговоре с Татьяной Лазаревой**.
Как известно, на данный момент Жанна Агалакова* проживает в Европе. Однако если сначала она пела дифирамбы Западу, то теперь резко сменила риторику. И призналась, что проблем в ЕС «полно». По словам Агалаковой, их буквально «не разгрести».
Причем такая картина, добавила телеведущая, наблюдается повсеместно. Даже во Франции и в Италии. Причем вторая страна особенно сильно страдает от коррупции.
Тем временем Татьяна Лазарева** также сделала громкое заявление. Только набросилась она не на Европу, а, наоборот, на собственную Родину. И заявила, мол, русский язык «беднеет». По ее словам, подобное заметно даже на примере того, как общаются люди в России. Откуда Лазарева** знает такие детали, если давно сбежала из страны — до сих пор загадка.
*признана иностранным агентом на территории РФ.
**признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.