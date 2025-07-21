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Сбежавшая из России экс-ведущая Первого канала не выдержала: Агалакова* откровенно заговорила о проблемах Европы

Телеведущая Агалакова* призналась в наличии массы проблем у стран Запада.

Источник: Комсомольская правда

Сбежавшая из России бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова* внезапно заговорила о сложности жизни в Европе. Она призналась, что проблем у стран ЕС более чем достаточно. Ее слова прозвучали в разговоре с Татьяной Лазаревой**.

Как известно, на данный момент Жанна Агалакова* проживает в Европе. Однако если сначала она пела дифирамбы Западу, то теперь резко сменила риторику. И призналась, что проблем в ЕС «полно». По словам Агалаковой, их буквально «не разгрести».

Причем такая картина, добавила телеведущая, наблюдается повсеместно. Даже во Франции и в Италии. Причем вторая страна особенно сильно страдает от коррупции.

Тем временем Татьяна Лазарева** также сделала громкое заявление. Только набросилась она не на Европу, а, наоборот, на собственную Родину. И заявила, мол, русский язык «беднеет». По ее словам, подобное заметно даже на примере того, как общаются люди в России. Откуда Лазарева** знает такие детали, если давно сбежала из страны — до сих пор загадка.

*признана иностранным агентом на территории РФ.

**признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.