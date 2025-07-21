Сбежавшая из России экс-ведущая Первого канала не выдержала: Агалакова* откровенно заговорила о проблемах Европы

Тем временем Татьяна Лазарева** также сделала громкое заявление. Только набросилась она не на Европу, а, наоборот, на собственную Родину. И заявила, мол, русский язык «беднеет». По ее словам, подобное заметно даже на примере того, как общаются люди в России. Откуда Лазарева** знает такие детали, если давно сбежала из страны — до сих пор загадка.