Как выглядит картинная галерея Сухума спустя полтора года после страшного пожара: фото

В январе 2024 года в здании художественной галереи Сухума случился уничтоживший почти четыре тысячи картин пожар. В настоящий момент помещение по адресу: ул. Лакомба, 31 активно реставрируют — корреспондент «МК», побывавший в Сухуме, запечатлел ход строительных работ. В это же время 11 июля на ул. Пушкина открыли новую Национальную картинную галерею республики Абхазия. Прежние картины выставить там невозможно: они или погибли, или находятся на реставрации. Поэтому так действует выставка «Москва-Сухум. Искусство общего века», экспонаты которой также попали в поле нашего зрения.