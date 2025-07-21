Одно тело на двоих: пять историй самых известных сиамских близнецов

На днях одна из сиамских близняшек Кармен Андраде вышла замуж. Она вместе со своей сестрой Люпитой ведет YouTube-блог, где они рассказывают о своей жизни. Истории пяти самых известных пар сиамских близнецов — в материале «Вечерней Москвы».
Кармен и Люпита Андраде.
Кармен и Люпита Андраде появились на свет в Мексике, но затем переехали в США. Врачи тогда озвучили родителям девочек неутешительный прогноз: по мнению медиков, близняшки не должны были прожить и года. К счастью, предположения докторов не сбылись. 25-летние сестры Андраде родились с соединением в области живота. Ограничения не мешают девушкам наслаждаться жизнью. Люпита умеет водить машину, а Кармен нашла себе суженого по имени Дэниэл МакКормак. Сестры также ведут видеоблог о своей жизни.
Эбби и Бриттани Хенсель.
Американки Эбби и Бриттани Хенсель родились в 1990 году в США. Они являются близнецами-дицефалами: имеют общий торс, две руки, две ноги, два сердца и три легких, но при этом могут контролировать только свою половину туловища. Несмотря на трудности, они научились жить в одном теле и гармонично управлять им.
В 2012 году сестры выпустили собственное реалити-шоу. В этом же году они окончили университет. Сейчас близняшки вместе работают учителями в школе и получают одну зарплату на двоих.
Шиванатх и Шиврам Саху.
Братья Шиванатх и Шиврам Саху родились в 2002 году в индийской деревне. Мальчики появились на свет с двумя торсами, четырьмя руками, но с одним тазом и одной парой ног на двоих. Поначалу у местных жителей они вызывали ужас, однако спустя время все привыкли к их особенности и, более того, стали считать братьев Саху воплощением божества.
Мальчики научились самостоятельно ездить на велосипеде и даже играть в крикет. Врачи предлагали пройти им операцию по разделению, но близнецы отказались, ответив, что «хотят оставаться такими, какими родились».
Мария и Дарья Кривошляповы.
Мария и Дарья Кривошляповы родились в Москве в 1950 году с двумя ногами и четырьмя руками, а их туловище соединялось в области таза. Акушеры долго не хотели показывать матери ее дочерей. Однако, когда это все же произошло, мать девочек угодила в психиатрическую клинику, где провела много лет. В следующий раз близняшки увидели маму только спустя 35 лет. Отец же под давлением руководства больницы подписал свидетельство об их смерти и навсегда исчез из их жизни.
Сестер большую часть жизни изучали в Институте педиатрии АМН СССР. Лишь в 40 лет Кривошляповы обзавелись собственным домом в Москве. Однако у них начались проблемы с алкоголем, развился цирроз печени. Мария умерла 13 апреля 2003 года от инфаркта, а Дарья скончалась спустя 17 часов.
Ладан и Лале Биджани.
Сестры Ладан и Лале Биджани родились в 1974 году в Иране. У них были сросшиеся головы. Сестры часто спорили друг с другом. Например, Ладан хотела быть юристом, а Лале — журналистом. В итоге они обе закончили юридический факультет.
Но близняшки, в отличие от остальных, всегда мечтали разделиться. В 2003 году они приехали в Сингапур для проведения операции по разделению. Врачи предупреждали о высоких рисках, так как мозги срослись вместе, но желание жить по отдельности оказалось сильнее. Сложнейшую многочасовую операцию проводили 28 опытных хирургов и более 100 вспомогательных сотрудников.
8 июля 2003 года операция была завершена, однако из-за осложнений близняшки потеряли большой объем крови. Девушки скончались в этот же день с разницей в полтора часа.
Год назад в Индии родились редкие сиамские близнецы с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Аномалия стала неожиданностью для родителей, так как во время беременности женщина не проходила диагностику.
А 17 июля в Великобритании произошла настоящая сенсация: с помощью экспериментальной технологии, направленной на устранение генетических мутаций, появились на свет восемь младенцев с ДНК трех человек.