Одно тело на двоих: пять историй самых известных сиамских близнецов

Мария и Дарья Кривошляповы родились в Москве в 1950 году с двумя ногами и четырьмя руками, а их туловище соединялось в области таза. Акушеры долго не хотели показывать матери ее дочерей. Однако, когда это все же произошло, мать девочек угодила в психиатрическую клинику, где провела много лет. В следующий раз близняшки увидели маму только спустя 35 лет. Отец же под давлением руководства больницы подписал свидетельство об их смерти и навсегда исчез из их жизни.