Звание «Мать-героиня» Владимир Путин присвоил ростовчанке

А Надежда Осяк много лет занимается благотворительностью, поддерживает многодетные семьи и пропагандирует традиционные семейные ценности. Ее труд уже был отмечен на государственном уровне: в 2009 году семья получила орден «Родительская слава» из рук Президента РФ в Кремле. В 2011 году власти Ростовской области помогли семье, выделив микроавтобус.