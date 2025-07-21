Звание «Мать-героиня» Владимир Путин присвоил ростовчанке

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» Надежде Осяк из Ростова-на-Дону. Она стала второй женщиной в Ростовской области, получившей этот высокий статус. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Надежда Алексеевна и ее супруг Иван Осяк вместе уже 40 лет. В их большой семье царит взаимопонимание и уважение. Отец семейства 34 года служит священником. Он участвовал в строительстве храмов, организовал центр помощи многодетным «СемьЯ» и благотворительную столовую.
А Надежда Осяк много лет занимается благотворительностью, поддерживает многодетные семьи и пропагандирует традиционные семейные ценности. Ее труд уже был отмечен на государственном уровне: в 2009 году семья получила орден «Родительская слава» из рук Президента РФ в Кремле. В 2011 году власти Ростовской области помогли семье, выделив микроавтобус.
Отметим, что до этого звание «Мать-героиня» в регионе получила Лия Безкоровайная из села Вареновка, воспитывающая 14 детей.
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