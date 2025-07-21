Шадаева пригласили в Думу для разъяснений о поиске экстремистских материалов

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева пригласили в Государственную думу, чтобы он предоставил разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Пригласить Шадаева на пленарное заседание Госдумы, которое состоится 22 июля, чтобы он объяснил положения поправки, предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РБК.
17 июля Госдума во втором чтении одобрила поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов. Глава комитета по IТ Сергей Боярский подчеркнул, что россиян будут штрафовать за поиск таких материалов только в том случае, если они находятся в списке Минюста.
22 июля законопроект рассмотрят в Госдуме в третьем чтении. Изначально с инициативой выступила группа депутатов в октябре 2024 года.
17 июля депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что эти поправки можно сравнить с наказанием за мыслепреступление, и назвал ситуацию «нелепой антиутопией».