В Госдуме призвали чиновников отказаться от Telegram

Чиновникам предложили перейти на мессенджер Max вместо Telegram.
В России чиновников призвали перейти с иностранных мессенджеров на отечественный сервис Max. В Госдуме считают, что использование национального приложения обеспечит безопасность и станет частью цифровой трансформации. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин.
«Настал момент, когда сотрудники государственных органов должны продемонстрировать свою готовность следовать новым технологическим решениям, основанным на национальных разработках, и полностью отказаться от устаревших или запрещенных иностранных решений. Национальный мессенджер — это новая культура рабочего общения и информационного взаимодействия в стране. Чем быстрее мы освоим его, тем быстрее достигнем цели, поставленной государством. Переходите на Max, это требование сегодняшнего дня и выбор будущего», — заявил Говырин в интервью РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМэр Тюмени уводит переписку с подчиненными в отечественный мессенджер. Инсайд.
По словам депутата, платформа Max позволит подписывать документы, подтверждать личность и взаимодействовать с госуслугами. Он подчеркнул, что использование приложения уже закреплено на законодательном уровне, а его внедрение — это не формальность, а обязанность. Также парламентарий добавил, что совещания с Минцифры уже проведены, а переход на новый мессенджер обозначен в числе приоритетных задач.
Ранее, в июне 2025 года, президент России подписал закон о национальном мессенджере, а 15 июля правительство официально придало такой статус платформе Max. В ряде регионов, в частности в Тюменской области, чиновники уже начали устанавливать приложение, однако широкое использование для официальной переписки пока не началось из-за доработки функционала. Max был выбран как единая платформа для коммуникаций и интеграции с госуслугами.