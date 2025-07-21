В Госдуме призвали чиновников отказаться от Telegram

По словам депутата, платформа Max позволит подписывать документы, подтверждать личность и взаимодействовать с госуслугами. Он подчеркнул, что использование приложения уже закреплено на законодательном уровне, а его внедрение — это не формальность, а обязанность. Также парламентарий добавил, что совещания с Минцифры уже проведены, а переход на новый мессенджер обозначен в числе приоритетных задач.