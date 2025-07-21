Стало известно, за что сидел умерший при задержании на Урале азербайджанец

Стало известно, по какой статье отбывал срок один из подозреваемых в заказном убийстве азербайджанцев, который скончался после массовых задержаний в Екатеринбурге. Родственники Гусейна Сафарова обвинили силовиков в пытках и убийстве, однако, у него, предварительно, у него диагностировали закупорку сосудов (эмболию) на фоне стресса. Об этом пишет E1.RU.