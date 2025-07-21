Стало известно, за что сидел умерший при задержании на Урале азербайджанец

Стало известно, по какой статье отбывал срок один из подозреваемых в заказном убийстве азербайджанцев, который скончался после массовых задержаний в Екатеринбурге. Родственники Гусейна Сафарова обвинили силовиков в пытках и убийстве, однако, у него, предварительно, у него диагностировали закупорку сосудов (эмболию) на фоне стресса. Об этом пишет E1.RU.
Издание выяснило, что гражданина Азербайджана в 2012 году посадили за изнасилование. Подробности раскрыла подруга пострадавшей.
Она заявила, что шокирована тем, что сейчас из Сафарова теперь рисуют чуть ли не героя и жертву режима.
По словам собеседницы издания, в середине декабря 2009 года он изнасиловал девушку, но только через два года дело дошло до суда, а приговор ему вынесли летом 2012 года.
По мнению подруги жертвы, таких эпизодов могло быть несколько, но не все пострадавшие обращались в полицию.
Гусейн, который на тот момент являлся менеджером продуктового магазина, полностью признал свою вину на суде, выразил раскаяние и попросил о рассмотрении дела в особом порядке. Мужчина был женат, воспитывал двух детей.
Суд приговорил его с учетом всех смягчающих обстоятельств к трем годам колонии общего режима по двум статьям — ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Ранее российский политолог Сергей Марков, которого военные блогеры призвали наказать за участие в форуме в Шуше, где выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что он является сторонником президента РФ Владимира Путина и патриотом России на протяжении 26 лет.