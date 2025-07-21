Медики Гродненской области проводят выездные консультации для аграриев во время уборочной кампании

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Выездные консультации на предприятиях агропромышленного комплекса региона проводят медики во время уборочной кампании. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.
Еще до начала жатвы медики во многих районах организовали диспансеризацию с выездом на село. А когда жатва стартовала, работники здравоохранения не остались в стороне и активизировали заботу о здоровье хлеборобов.
Например, в Волковысской ЦРБ объединили усилия с профсоюзом работников АПК: составили график и совместно выезжают на сельхозпредприятия. Как рассказали в больнице, с самого утра, перед тем как люди отправляются в поле, проводится медицинский осмотр, измеряется давление, при необходимости на месте выписываются рецепты на медпрепараты. В таких консультациях участвуют врач общей практики, медсестра и врач-валеолог, который консультирует по таким вопросам, как поддержание водного баланса, правильное питание во время интенсивного труда, отвечает на вопросы по теме поддержания здоровья. Уже побывали в шести хозяйствах, в планах на новую неделю — еще три. Информация о предстоящих выездах размещена на сайте больницы и в социальных сетях.
В Островце медики приезжают к хлеборобам прямо в поле во время перерывов в работе по уборке урожая. Также консультируют, проводят осмотры с измерением давления, а, кроме того, привозят с собой питьевую воду. Посетили четыре хозяйства и продолжают работу.
В эти дни отправляются в хозяйства не только специалисты районных больниц, но и городских поликлиник Гродно. Так, медики центральной городской поликлиники начиная с 23 июля и до конца месяца планируют провести на селе в Гродненском районе профосмотры более чем 200 человек. Работники поликлиники № 3 в ближайшие дни отправятся в ПК им. В. И. Кремко и СПК «Свислочь», поликлиники № 6 — в филиал «Поречанка» Гродненского мясокомбината. В процесс включились и другие поликлиники города.
Особое внимание уделяется предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний, проводится также измерение уровня сахара и кислорода в крови (сатурации). При необходимости для точной оценки состояния организма берется кровь на биохимический анализ. Специалисты консультируют по вопросам профилактики гипертонии, сахарного диабета и других хронических заболеваний.
«Такие выездные консультации сейчас проводятся практически во всех районах Гродненщины, — отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда. — У хлеборобов ответственная, горячая пора, и мы не можем оставаться в стороне. Понимаем, что от их здоровья, самочувствия во многом зависит ход уборочной, и стараемся внести в общее дело свою лепту».-0-