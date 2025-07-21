Медики Гродненской области проводят выездные консультации для аграриев во время уборочной кампании

Например, в Волковысской ЦРБ объединили усилия с профсоюзом работников АПК: составили график и совместно выезжают на сельхозпредприятия. Как рассказали в больнице, с самого утра, перед тем как люди отправляются в поле, проводится медицинский осмотр, измеряется давление, при необходимости на месте выписываются рецепты на медпрепараты. В таких консультациях участвуют врач общей практики, медсестра и врач-валеолог, который консультирует по таким вопросам, как поддержание водного баланса, правильное питание во время интенсивного труда, отвечает на вопросы по теме поддержания здоровья. Уже побывали в шести хозяйствах, в планах на новую неделю — еще три. Информация о предстоящих выездах размещена на сайте больницы и в социальных сетях.