Адвокат Багатурия: Ларису Долину могут снова лишить квартиры

— Мосгорсуд в рамках апелляционного рассмотрения, конечно же, должен будет изучить доводы этой жалобы, как и доводы, на которые опирался суд, когда выносил решение в пользу Ларисы Долиной. И шансы (на то, что прошлое решение останется в силе — прим. «ВМ») здесь 50 на 50, — заявил юрист в беседе с порталом «Абзац».