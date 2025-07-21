Адвокат Багатурия: Ларису Долину могут снова лишить квартиры

Дело о возврате квартиры народной артистке России Ларисе Долиной может повернуться не в ее пользу после пересмотра Мосгорсудом. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил адвокат Вадим Багатурия.
Он отметил, что оппоненты Долиной считают себя добросовестными покупателями квартиры.
— Мосгорсуд в рамках апелляционного рассмотрения, конечно же, должен будет изучить доводы этой жалобы, как и доводы, на которые опирался суд, когда выносил решение в пользу Ларисы Долиной. И шансы (на то, что прошлое решение останется в силе — прим. «ВМ») здесь 50 на 50, — заявил юрист в беседе с порталом «Абзац».
20 июля стало известно, что 8 сентября Мосгорсуд проверит законность решения Хамовнического суда от 28 марта о возвращении Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате махинаций телефонных мошенников.
4 июля правоохранители завершили расследование по уголовному делу об афере, связанной с квартирой Ларисы Долиной. «Вечерняя Москва» рассказала, как артистка потеряла свою квартиру и в чем заключалась вторая версия развития событий.