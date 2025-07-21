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Изделия из «лимонного» золота, мерные слитки. Какие новые направления развивают на гомельском «Кристалле»

По словам гендиректора, на предприятии постоянно модернизируют мощности, расширяют ассортимент продукции. Так, актуальной темой последних лет стало изготовление мерных слитков по заказу Нацбанка и Минфина.

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О новых тенденциях, модернизации и импортозамещающем векторе доложил генеральный директор ОАО «Гомельское ПО “Кристалл” — управляющая компания холдинга “КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ” Руслан Сороковой во время посещения ювелирного производства председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руслан Сороковой рассказал об истории уникального производства, а также ознакомил со спецификой обработки алмазов, создания ювелирных изделий в цехах. «Гомельский завод стал одним из семи, построенных в Советском Союзе для обработки алмазов и производства бриллиантов. После развала СССР в 1993 году здесь впервые было налажено производство ювелирных изделий, в том числе с бриллиантами собственной огранки», — акцентировал он.

По словам гендиректора, на предприятии постоянно модернизируют мощности, расширяют ассортимент продукции. Так, актуальной темой последних лет стало изготовление мерных слитков по заказу Нацбанка и Минфина. Спрос на эти изделия, как было отмечено, есть. Кроме того, здесь создают госнаграды, выпускаемые с использованием драгоценных металлов.

Планомерно развивается направление алмазообработки, соответственно, наращиваются объемы производства. На «Кристалле» намерены по итогам 2025 года вдвое увеличить объемы производства бриллиантов по сравнению с 2023 годом.

Как подчеркнул Руслан Сороковой, на высоком уровне и импортозамещающие проекты.

В ближайшие годы планируется вдвое увеличить количество фирменных магазинов не только в областных, но и райцентрах. Среди предложений — и изделия из так называемого лимонного, красного и белого золота.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также провела встречу с коллективом предприятия, ответила на волнующие профи ювелирного дела вопросы. Речь шла об ориентирах социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, демографической ситуации, сохранении исторической правды и др.

История завода «Кристалл» начинается с первого белорусского бриллианта, который был огранен 27 декабря 1972 года. В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2012 года № 41 «О некоторых вопросах создания и деятельности ювелирного холдинга» создан государственный ювелирный холдинг «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Сегодня «Кристалл» — известный ювелирный бренд. -0-

Фото Сергея Холодилина.