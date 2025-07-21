Изделия из «лимонного» золота, мерные слитки. Какие новые направления развивают на гомельском «Кристалле»

Руслан Сороковой рассказал об истории уникального производства, а также ознакомил со спецификой обработки алмазов, создания ювелирных изделий в цехах. «Гомельский завод стал одним из семи, построенных в Советском Союзе для обработки алмазов и производства бриллиантов. После развала СССР в 1993 году здесь впервые было налажено производство ювелирных изделий, в том числе с бриллиантами собственной огранки», — акцентировал он.