Изделия из «лимонного» золота, мерные слитки. Какие новые направления развивают на гомельском «Кристалле»

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О новых тенденциях, модернизации и импортозамещающем векторе доложил генеральный директор ОАО «Гомельское ПО “Кристалл” — управляющая компания холдинга “КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ” Руслан Сороковой во время посещения ювелирного производства председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.
Руслан Сороковой рассказал об истории уникального производства, а также ознакомил со спецификой обработки алмазов, создания ювелирных изделий в цехах. «Гомельский завод стал одним из семи, построенных в Советском Союзе для обработки алмазов и производства бриллиантов. После развала СССР в 1993 году здесь впервые было налажено производство ювелирных изделий, в том числе с бриллиантами собственной огранки», — акцентировал он.
По словам гендиректора, на предприятии постоянно модернизируют мощности, расширяют ассортимент продукции. Так, актуальной темой последних лет стало изготовление мерных слитков по заказу Нацбанка и Минфина. Спрос на эти изделия, как было отмечено, есть. Кроме того, здесь создают госнаграды, выпускаемые с использованием драгоценных металлов.
Планомерно развивается направление алмазообработки, соответственно, наращиваются объемы производства. На «Кристалле» намерены по итогам 2025 года вдвое увеличить объемы производства бриллиантов по сравнению с 2023 годом.
Как подчеркнул Руслан Сороковой, на высоком уровне и импортозамещающие проекты.
В ближайшие годы планируется вдвое увеличить количество фирменных магазинов не только в областных, но и райцентрах. Среди предложений — и изделия из так называемого лимонного, красного и белого золота.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова также провела встречу с коллективом предприятия, ответила на волнующие профи ювелирного дела вопросы. Речь шла об ориентирах социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, демографической ситуации, сохранении исторической правды и др.
История завода «Кристалл» начинается с первого белорусского бриллианта, который был огранен 27 декабря 1972 года. В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2012 года № 41 «О некоторых вопросах создания и деятельности ювелирного холдинга» создан государственный ювелирный холдинг «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ». Сегодня «Кристалл» — известный ювелирный бренд. -0-
Фото Сергея Холодилина.