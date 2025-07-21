В РФ планируют запретить закупку тканей для военной формы за рубежом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправки в российское законодательство о запрете закупки тканей для военной формы за пределами страны, сказано на сайте ГД.
Вячеслав Володин поручил разработать поправки первому заместителю председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу.
Вячеслав Володин указал на необходимость развивать легкую промышленность в России. Он отметил, что на это есть как запрос, так и производственные мощности. Председатель Госдумы добавил, что в будущем следует отказаться от импортных тканей для пошива военной формы. По его словам, неправильно, когда «деньги уходят в экономику других стран».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес изменения в ношение военной формы. В частности, теперь для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии предусмотрены брюки с кантами и лампасами определенных цветов.