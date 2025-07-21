Мотогонщик умер в 17 лет после падения на тренировке

Испанский мотогонщик JuniorGP Пау Альсина, как пишет газета Regio7, умер в результате травм, полученных на тренировке.
Трагический инцидент произошел во время тренировочного заезда в субботу на трассе в Сарагосе. Альсина, как говорится в публикации, слетел с мотоцикла и ударился головой о землю. Мотогонщик был доставлен в больницу, но медики не сумели спасти его жизнь.
Альсине было всего 17 лет, в JuniorGP он выступал за команду Estrella Galicia.
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