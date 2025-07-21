Американка умерла на 2 минуты и заявила, что видела «голубокожих» существ

«Я обнаружила, что прохожу через туннель сине-белого света. Там были два возвышающихся существа, сидящих на мраморных тронах, мерцающих энергией. Их глаза были большими и цвета индиго, наполненными добротой. Они выглядели как люди, но у них были жабры на щеках», — поделилась Миус.