Американка умерла на 2 минуты и заявила, что видела «голубокожих» существ

Николь Миус из США была экстренно госпитализирована после выкидыша, ее отправили в хирургию, где девушка пережила клиническую смерть длиной в две минуты, пишет New York Post.
По словам американки, она встретилась с «голубокожими» существами, которые были похожи на Аватаров.
«Я обнаружила, что прохожу через туннель сине-белого света. Там были два возвышающихся существа, сидящих на мраморных тронах, мерцающих энергией. Их глаза были большими и цвета индиго, наполненными добротой. Они выглядели как люди, но у них были жабры на щеках», — поделилась Миус.
Она добавила, что эти существа объяснили ее истинное предназначение — девушке не суждено иметь детей, но она должна вернуться, чтобы обучать других людей.
«Я поняла, что смерть — это не конец, это — возвращение к нашей реальной жизни», — заявила девушка.
По словам мужа Миус, когда она очнулась, то разговаривала на несуществующем языке очень тонким голосом.
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