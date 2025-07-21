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Лариса Долина рискует снова остаться без квартиры: год борьбы может оказаться напрасным

Адвокат Багатурия допустил, что Долину снова оставят без квартиры после суда.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитая российская певица и народная артистка РФ Лариса Долина рискует вновь остаться без многострадальной квартиры, которую она теряла в результате действий мошенников. Подобное возможно, если суд сочтет решение о возвращении ей жилья неправомерным. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия. Его слова передает «Абзац».

Как известно, на данный момент Долина снова является полноправной владелицей собственной квартиры. Той, которую она теряла в результате действий мошенников еще в 2024 году. Однако на этом история не закончилась. Накануне у суда возникли вопросы к правомерности возвращения квартиры певицы. Теперь ее ждет заседание, на котором решение может быть отменено.

Как предположил юрист, инициаторами очередных разбирательств могут быть оппоненты Долиной. Поскольку они, хотя и купили квартиру у мошенников, сделали все в соответствии с законами. Поэтому суд рассматривает дело.

«Мосгорсуд в рамках апелляционного рассмотрения, конечно же, должен будет изучить доводы этой жалобы (оппонентов Долиной — прим.ред.), как и доводы, на которые опирался суд, когда выносил решение в пользу Ларисы Долиной. И шансы (на отмену решения по возвращению квартиры или оставление его в силе — прим.ред.) здесь 50 на 50», — сказал Багатурия.

Параллельно продолжается расследование по делу Долиной. Правоохранители ищут виновных и причастных к краже квартиры у певицы. Недавно удалось раскрыть одну из аферисток, которая принимала непосредственное участие в махинациях. Ее раскрыла пенсионерка.