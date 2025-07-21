Лариса Долина рискует снова остаться без квартиры: год борьбы может оказаться напрасным

«Мосгорсуд в рамках апелляционного рассмотрения, конечно же, должен будет изучить доводы этой жалобы (оппонентов Долиной — прим.ред.), как и доводы, на которые опирался суд, когда выносил решение в пользу Ларисы Долиной. И шансы (на отмену решения по возвращению квартиры или оставление его в силе — прим.ред.) здесь 50 на 50», — сказал Багатурия.