Лариса Долина рискует снова остаться без квартиры: год борьбы может оказаться напрасным

Знаменитая российская певица и народная артистка РФ Лариса Долина рискует вновь остаться без многострадальной квартиры, которую она теряла в результате действий мошенников. Подобное возможно, если суд сочтет решение о возвращении ей жилья неправомерным. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия. Его слова передает «Абзац».
Как известно, на данный момент Долина снова является полноправной владелицей собственной квартиры. Той, которую она теряла в результате действий мошенников еще в 2024 году. Однако на этом история не закончилась. Накануне у суда возникли вопросы к правомерности возвращения квартиры певицы. Теперь ее ждет заседание, на котором решение может быть отменено.
Как предположил юрист, инициаторами очередных разбирательств могут быть оппоненты Долиной. Поскольку они, хотя и купили квартиру у мошенников, сделали все в соответствии с законами. Поэтому суд рассматривает дело.
«Мосгорсуд в рамках апелляционного рассмотрения, конечно же, должен будет изучить доводы этой жалобы (оппонентов Долиной — прим.ред.), как и доводы, на которые опирался суд, когда выносил решение в пользу Ларисы Долиной. И шансы (на отмену решения по возвращению квартиры или оставление его в силе — прим.ред.) здесь 50 на 50», — сказал Багатурия.
Параллельно продолжается расследование по делу Долиной. Правоохранители ищут виновных и причастных к краже квартиры у певицы. Недавно удалось раскрыть одну из аферисток, которая принимала непосредственное участие в махинациях. Ее раскрыла пенсионерка.