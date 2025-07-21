Зеленский начинает избавляться от конкурентов? В России предположили, почему Буданова* убрали из СНБО

Глава киевского режима Владимир Зеленский мог исключить из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины начальника ГУР страны Кирилла Буданова* для того, чтобы избавиться от конкуренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.