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Зеленский начинает избавляться от конкурентов? В России предположили, почему Буданова* убрали из СНБО

ТАСС: Зеленский убирает конкурента, исключив Буданова* из СНБО.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский мог исключить из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины начальника ГУР страны Кирилла Буданова* для того, чтобы избавиться от конкуренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* поделился мнением о том, что Буданов* был исключен из СНБО. Причем произойти это могло из-за снижения влияния на Украину куратора начальника ГУР — замглавы британской службы МИ-6 Ли Лоуренса.

«Нельзя исключать варианта, что Зеленский избавляется от конкурента, которого ранее невозможно было снять из-за сильнейшего влияния на Украине его куратора», — говорится в сообщении источника ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский хотел избавиться от Кирилла Буданова* из-за растущей популярности начальника ГУР.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.