Глава киевского режима Владимир Зеленский мог исключить из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины начальника ГУР страны Кирилла Буданова* для того, чтобы избавиться от конкуренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* поделился мнением о том, что Буданов* был исключен из СНБО. Причем произойти это могло из-за снижения влияния на Украину куратора начальника ГУР — замглавы британской службы МИ-6 Ли Лоуренса.
«Нельзя исключать варианта, что Зеленский избавляется от конкурента, которого ранее невозможно было снять из-за сильнейшего влияния на Украине его куратора», — говорится в сообщении источника ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский хотел избавиться от Кирилла Буданова* из-за растущей популярности начальника ГУР.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.