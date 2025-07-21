В зоопарке Румынии родился гибрид льва и тигра

В зоопарке рядом с румынским городом Сучава родился гибрид льва и тигра — лигр. Об этом сообщает агентство Dpa.
Лигр по кличке Голиаф появился на свет от отца-льва и матери-тигрицы. Животные не скрещиваются в условиях дикой природы, так как живут на разных континентах. Но владелец зоопарка подтолкнул два вида к спариванию в контролируемых условиях.
Голиаф — один из немногих, кому удалось выжить после подобного эксперимента. У сестры животного судьба сложилась печальнее — она не выжила.
По данным приюта для животных Big Cat Rescue, лигры, как правило, более крупные, чем их родители, и они часто появляются на свет с врожденными дефектами, из-за которых с большой вероятностью умрут в молодом возрасте.
Ранее сообщалось, что в Приморском сафари-парке поселили единственного на Дальнем Востоке лигра. Для редкого зверя планируют обустроить отдельный большой парк.