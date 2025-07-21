Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке Румынии родился гибрид льва и тигра

Лигр по кличке Голиаф появился на свет в зоопарке близ города Сучава.

Источник: Аргументы и факты

В зоопарке рядом с румынским городом Сучава родился гибрид льва и тигра — лигр. Об этом сообщает агентство Dpa.

Лигр по кличке Голиаф появился на свет от отца-льва и матери-тигрицы. Животные не скрещиваются в условиях дикой природы, так как живут на разных континентах. Но владелец зоопарка подтолкнул два вида к спариванию в контролируемых условиях.

Голиаф — один из немногих, кому удалось выжить после подобного эксперимента. У сестры животного судьба сложилась печальнее — она не выжила.

По данным приюта для животных Big Cat Rescue, лигры, как правило, более крупные, чем их родители, и они часто появляются на свет с врожденными дефектами, из-за которых с большой вероятностью умрут в молодом возрасте.

Ранее сообщалось, что в Приморском сафари-парке поселили единственного на Дальнем Востоке лигра. Для редкого зверя планируют обустроить отдельный большой парк.