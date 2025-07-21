Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Следующие переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Турции

Новый раунд переговоров России и Украины состоится в среду, 23 июля, в Турции. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Новый раунд переговоров России и Украины состоится в среду, 23 июля, в Турции. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня я обсудил с (секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины — прим. «ВМ») Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду, — рассказал Зеленский в видеообращении в личном блоге.

Украинский лидер пообещал раскрыть больше подробностей встречи с представителями Москвы во вторник, 22 июля, передает РБК.

В тот же день Зеленский заявил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят новый обмен пленными военнослужащими, а также подготовку встречи глав государств. Он отметил, что процесс мирного урегулирования является «сложным направлением», поэтому переговоры нуждаются в «большей динамике».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что основное внимание на консультациях делегаты уделят вопросам гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и охраны границ государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах, посвященных урегулированию украинского кризиса, не изменился. Он добавил, что Кремль оперативно сообщит о датах проведения следующих консультаций с представителями Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше