Зеленский: Следующие переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Турции

— Сегодня я обсудил с (секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины — прим. «ВМ») Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду, — рассказал Зеленский в видеообращении в личном блоге.