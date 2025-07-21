Зеленский: Следующие переговоры России и Украины пройдут 23 июля в Турции

Новый раунд переговоров России и Украины состоится в среду, 23 июля, в Турции. Об этом в понедельник, 21 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Сегодня я обсудил с (секретарем совета нацбезопасности и обороны Украины — прим. «ВМ») Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду, — рассказал Зеленский в видеообращении в личном блоге.
Украинский лидер пообещал раскрыть больше подробностей встречи с представителями Москвы во вторник, 22 июля, передает РБК.
В тот же день Зеленский заявил, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят новый обмен пленными военнослужащими, а также подготовку встречи глав государств. Он отметил, что процесс мирного урегулирования является «сложным направлением», поэтому переговоры нуждаются в «большей динамике».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что основное внимание на консультациях делегаты уделят вопросам гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности инфраструктуры и охраны границ государств.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах, посвященных урегулированию украинского кризиса, не изменился. Он добавил, что Кремль оперативно сообщит о датах проведения следующих консультаций с представителями Киева.