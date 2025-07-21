Необычные сигналы помогли доказать наличие лития в экзосфере Меркурия

Команда ученых из Австрийской академии наук под руководством Даниэля Шмида смогла доказать наличие лития в экзосфере Меркурия, зафиксировав электромагнитные сигналы, оставляемые ионизированным литием. Результатами исследования делится журнал Nature Communications.
Сообщается, что речь идет о так называемых ионно-циклотронных волнах, которые возникают при взаимодействии ионов с солнечным ветром и магнитным полем планеты. В общей сложности ученым удалось зафиксировать 12 событий длительностью несколько десятков минут, источником которых был ионизированный литий.
Ученые считают, что литий попадает в экзосферу планеты на фоне постоянных метеоритных ударов, которые выбивают атомы с поверхности Меркурия. После этого ультрафиолетовое излучение превращает нейтральные атомы в ионы, которые и становятся источником упомянутых волн.
Напомним, ранее на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества ученые заявили, что Земля попала в ловушку гигантской космической пустоты.