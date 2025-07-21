Необычные сигналы помогли доказать наличие лития в экзосфере Меркурия

Сообщается, что речь идет о так называемых ионно-циклотронных волнах, которые возникают при взаимодействии ионов с солнечным ветром и магнитным полем планеты. В общей сложности ученым удалось зафиксировать 12 событий длительностью несколько десятков минут, источником которых был ионизированный литий.