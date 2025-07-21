Суд 4 августа начнет рассматривать по существу дело о теракте в «Крокусе»

Второй западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 4 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
«Рассмотрение по существу назначено на 4 августа, оно пройдет в здании Мосгорсуда», — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что 21 июля в закрытом режиме состоялось предварительное слушание по делу.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. Исполнителей задержали в Брянской области. Они планировали скрыться на Украине.
Ранее сообщалось, что фигуранты дела о теракте попросили прекратить их уголовное преследование.