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Суд 4 августа начнет рассматривать по существу дело о теракте в «Крокусе»

Сегодня, 21 июля, состоялось предварительное слушание по делу.

Источник: Аргументы и факты

Второй западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 4 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

«Рассмотрение по существу назначено на 4 августа, оно пройдет в здании Мосгорсуда», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что 21 июля в закрытом режиме состоялось предварительное слушание по делу.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. Исполнителей задержали в Брянской области. Они планировали скрыться на Украине.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о теракте попросили прекратить их уголовное преследование.