Глава ФПБК Бородин предложил повысить налоги на гонорары артистов в пользу СВО

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в понедельник, 21 июля, предложил повысить налоги на гонорары артистов, которые они получают за патриотические концерты, организованные в поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине.
Политик назвал несправедливой ситуацию, в которой такие российские музыканты, как Полина Гагарина и Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, получают за подобные выступления от 16 до 23 миллионов рублей.
— Считаем, что сейчас, когда идет СВО, то, что Полина Гагарина получает за четыре песни 23 миллиона, SHAMAN — 16 миллионов, немыслимо. Лучше часть этих денег отправить ребятам на СВО, на помощь семьям, пострадавшим на СВО, — высказался Бородин.
Он выразил мнение, что власти не должны тратить большие суммы налогоплательщиков из городского бюджета, и заявил, что намерен обратиться с соответствующей инициативой от лица ФПБК к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, передает News.ru.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала недопустимой ситуацию, при которой отдельные артисты, выступавшие на концертах, посвященных Дню Победы, на фоне спецоперации требовали за творческие номера миллионы рублей.