Глава ФПБК Бородин предложил повысить налоги на гонорары артистов в пользу СВО

— Считаем, что сейчас, когда идет СВО, то, что Полина Гагарина получает за четыре песни 23 миллиона, SHAMAN — 16 миллионов, немыслимо. Лучше часть этих денег отправить ребятам на СВО, на помощь семьям, пострадавшим на СВО, — высказался Бородин.