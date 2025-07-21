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Минприроды: под Новогрудком из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба

«Визуальный осмотр подтвердил: стоки попали в реку по рельефу местности. Специалисты отобрали пробы воды и грунта для анализа на загрязняющие вещества. Установлена массовая гибель рыбы в водоеме», — рассказали в ведомстве.

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Новогрудком из-за загрязнения реки Ятранки погибла рыба, сообщили БЕЛТА в Минприроды.

О ситуации с возможным загрязнением реки Ятранки навозосодержащими сточными водами с МТФ «Ярошичи» (СРДУП «Свитязь») сообщили местные жители. Новогрудская горрайинспекция по охране природы и окружающей среды незамедлительно выехала на место.

«Визуальный осмотр подтвердил: стоки попали в реку по рельефу местности. Специалисты отобрали пробы воды и грунта для анализа на загрязняющие вещества. Установлена массовая гибель рыбы в водоеме», — рассказали в ведомстве.

По факту нарушения проводится проверка. В отношении хозяйствующего субъекта и должностных лиц будет дана правовая оценка. -0-