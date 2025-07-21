Современное медоборудование получил ростовский роддом № 20

Родильный дом городской клинической больницы № 20 в Ростове-на-Дону завершил оснащение современным медицинским оборудованием. Как сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, учреждение получило 27 единиц новой техники на сумму около 25 млн рублей, включая 11 столов для реанимации новорожденных и систему подготовки крови для аутотрансфузии.