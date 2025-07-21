Современное медоборудование получил ростовский роддом № 20

Родильный дом городской клинической больницы № 20 в Ростове-на-Дону завершил оснащение современным медицинским оборудованием. Как сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, учреждение получило 27 единиц новой техники на сумму около 25 млн рублей, включая 11 столов для реанимации новорожденных и систему подготовки крови для аутотрансфузии.
Модернизация проводится в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Параллельно ведется оснащение Ростовского областного перинатального центра, куда уже поступило 77 единиц оборудования на 175 млн рублей. Среди закупленной аппаратуры — аппараты искусственной вентиляции легких, системы мониторинга физиологических показателей, фетальные кардиомониторы, реанимационные столы и инкубаторы для новорожденных.
Общий объем финансирования на оснащение этих двух медицинских учреждений предусмотрено почти 330 млн рублей.
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