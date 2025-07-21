Туристы сообщили о вспышке загадочного заболевания в Испании

Туристы пожаловались на ухудшение самочувствия после отдыха в популярном курортном городе Магалуф на острове Майорка. Об этом пишет издание «Cronica Balear».
Сообщается, что отдыхающие начали массово жаловаться на боль в горле, заложенным носа, сухой кашель и слабость.
В публикации заявляется, что многие пострадавшие заявляют о длительных и выраженных симптомах, в отличие от обычной простуды. Уточняется, что они могут длиться от нескольких дней до более двух недель.
«Некоторым потребовалась помощь врачей», — говорится в материале издания.
Ряд экспертов заявляли, что в теплых районах, в том числе на Майорке, могут размножаться определенные виды бактерий, которые поражают дыхательные пути, вызывая инфекции, которые также похожи на грипп, однако сам процесс более длительный.
Ранее стало известно, что на турецких побережьях были обнаружены опасные бактерии рода Vibrio, способные вызывать тяжелые инфекции, включая холеру.
Напомним, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездки в эту страну.