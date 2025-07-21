Общавшийся с Владимиром Путиным учитель ОБЖ Старунов погиб в ходе СВО

Учитель ОБЖ из московской школы имени Маршала В. И. Чуйкова и обладатель звания «Учитель года Москвы — 2022» Геннадий Старунов, еще недавно лично встречавшийся с президентом РФ Владимиром Путиным, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил гендиректор РСВ Андрей Бетин в личном Telegram-канале.
О смерти Геннадия Старунова стало известно в понедельник, 21 июля. Тогда Бетин опубликовал пост, в котором сообщил о произошедшем. Он подчеркнул, что учитель ОБЖ одной из столичных школ погиб в момент, когда исполнял долг перед Родиной.
«Участник спецоперации, учитель ОБЖ, победитель проекта “ТопБЛОГ”, выпускник “Мастерской новых медиа” Геннадий Старунов погиб, исполняя свой долг», — написал Бетин.
При этом он подчеркнул, что еще недавно, в мае, Геннадий Старунов лично встречался с главой России Владимиром Путиным. Все происходило в рамках заседания наблюдательного совета президентской платформы. Тогда Старунов, в том числе, выдвинул идею о создании специальной программы для бойцов СВО. Она предусматривала предподготовку для солдат. В ответ на это Путин отмечал, что деятельность Старунова крайне важна.
Несколько недель назад также стало известно о смерти на спецоперации генерал-майора Михаила Гудкова. Он также отдавал долг Родине и выполнял боевые задачи, но в какой-то момент противник ударил по командному пункту, где находился офицер. Вместе с ним было еще несколько человек.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что о семьях погибших бойцов специальной военной операции забывать никто не должен. Им, отмечал российский лидер, должны оказывать все виды помощи. В том числе психологическую. Аналогичная ситуация с семьями тех бойцов, которые получили ранения.
Кроме того, еще в 2024 году президент РФ четко установил сроки выплат семьям бойцов. Он подписал указ, предусматривающий, что деньги должны приходить не больше, чем через три месяца. Тот же документ регламентировал правила, при которых участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий. С того момента все делается на основе документов. Например, о ранении или награждении.