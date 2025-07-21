Общавшийся с Владимиром Путиным учитель ОБЖ Старунов погиб в ходе СВО

Кроме того, еще в 2024 году президент РФ четко установил сроки выплат семьям бойцов. Он подписал указ, предусматривающий, что деньги должны приходить не больше, чем через три месяца. Тот же документ регламентировал правила, при которых участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий. С того момента все делается на основе документов. Например, о ранении или награждении.