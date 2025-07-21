Аэрофлот обратился к россиянам с предупреждением

В авиакомпании уточнили, что пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло «Аэрофлота», а также в разделе «Управление бронированием» на сайте компании, информационных табло аэропорта и объявлениями по громкой связи. «Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», — подчеркнули в пресс-службе.