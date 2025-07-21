Рейсы «Аэрофлота» постепенно встают в плановое расписание

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начли входить в штатный режим работы, а перевозчики работать над стабилизацией расписания.