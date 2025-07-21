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Рейсы «Аэрофлота» постепенно встают в плановое расписание

Рейсы «Аэрофлота» постепенно встают в плановое расписание по маршрутной сети.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания.

«Рейсы авиакомпаний группы “Аэрофлот” постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети. При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полётов», — уточнили в компании.

Сейчас привычный вечерний пик разлёта в «Шереметьево». Наземные службы авиакомпании обеспечивают постоянное взаимодействие с пассажирами.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начли входить в штатный режим работы, а перевозчики работать над стабилизацией расписания.