Рейсы «Аэрофлота» постепенно встают в плановое расписание

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети, сообщила компания.
«Рейсы авиакомпаний группы “Аэрофлот” постепенно встают в плановое расписание по всей маршрутной сети. При этом отдельные рейсы могут быть отменены с целью скорейшей стабилизации общей программы полётов», — уточнили в компании.
Сейчас привычный вечерний пик разлёта в «Шереметьево». Наземные службы авиакомпании обеспечивают постоянное взаимодействие с пассажирами.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов массово вводились в аэропортах Центральной России в минувшие выходные. В это время несколько раз аэропорты московского авиаузла приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник утром аэропорты начли входить в штатный режим работы, а перевозчики работать над стабилизацией расписания.