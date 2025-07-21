Жителям Петербурга напомнили об опасности купания в Неве

Власти Санкт-Петербурга напомнили жителям города об опасности купания в Неве из-за высокого уровня загрязнения воды и неблагоприятных гидрологических условий. По данным ежегодного доклада Роспотребнадзора о санитарном благополучии Петербурга, в 2024 году 93,1% проб воды из реки не соответствовали санитарно-микробиологическим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.