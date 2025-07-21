Лукашенко снизил часть нагрузки на субъекты хозяйствования Беларуси новым указом

Направленность нового акта — совершенствование порядка сбора ведомственной отчетности и другой информации. Он создан как с учетом положений президентской Директивы № 11 от 2 апреля 2025 года, так и правоприменительной практики. В частности, по новому указу отчетность и другая информация, предоставляемая на регулярной основе, станет собираться в полном объеме посредство госинформсистем (либо ресурсов). «Это изменение обеспечит снижение отчетной нагрузки, переход на безбумажные технологии, сокращение расходов на обработку информации», — говорят в пресс-службе президента Беларуси.