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Лукашенко снизил часть нагрузки на субъекты хозяйствования Беларуси новым указом

Лукашенко снизил отчетную нагрузку на субъекты хозяйствования Беларуси своим указом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля снизил отчетную нагрузку на субъекты хозяйствования Беларуси своим указом № 285. Документ этот вносит изменения в указ № 95 от 2 марта 2011-го «О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности».

Направленность нового акта — совершенствование порядка сбора ведомственной отчетности и другой информации. Он создан как с учетом положений президентской Директивы № 11 от 2 апреля 2025 года, так и правоприменительной практики. В частности, по новому указу отчетность и другая информация, предоставляемая на регулярной основе, станет собираться в полном объеме посредство госинформсистем (либо ресурсов). «Это изменение обеспечит снижение отчетной нагрузки, переход на безбумажные технологии, сокращение расходов на обработку информации», — говорят в пресс-службе президента Беларуси.

Кроме того, указом № 285 конкретизируется компетенция Межведомственного совета по управлению госданными при Белстате.

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