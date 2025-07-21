Более 50 тыс. студентов мобилизационного возраста отчислили на Украине

Свыше 50 тысяч мужчин мобилизационного возраста отчислили из вузов на Украине. С соответствующим заявлением выступил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак.
«За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов очной формы обучения в возрасте старше 25 лет составила более 20% от общего числа студентов. В 2021—2022 учебном году эта доля составила всего 4%. В ходе и после проверок, проведенных в 2024—2025 годах, из высших учебных заведений было отчислено более 50 тысяч мужчин», — приводит его слова агентство ТАСС.
По словам Гурака, наибольшее число нарушений связано с оформлением и ведением военных документов. На фоне этого он также заявил о необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности и об отзыве лицензий на ведение образовательной деятельности у ряда учреждений.
Ранее сообщалось, что украинские власти собираются ввести мобильные территориальные центры комплектации и социальной поддержки.