Более 50 тыс. студентов мобилизационного возраста отчислили на Украине

«За последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов очной формы обучения в возрасте старше 25 лет составила более 20% от общего числа студентов. В 2021—2022 учебном году эта доля составила всего 4%. В ходе и после проверок, проведенных в 2024—2025 годах, из высших учебных заведений было отчислено более 50 тысяч мужчин», — приводит его слова агентство ТАСС.