Ученые: Вселенная возникла при Большом взрыве, а умрет — при Большом сжатии

Вселенная возникла после Большого взрыва, а исчезнет в результате Большого сжатия, когда все схлопнется в одну точку, к такому выводу пришли ученые из Корнельского университета, пишет New York Post.
«Земля и все ее небесные братья и сестры, вероятно, будут поглощены сверхмалой сингулярностью, из которой они произошли, в рамках так называемой теории “Большого сжатия”. Кризис произойдет через миллиарды лет», — говорится в материале.
По мнению исследователей, процесс начнется через 11 млрд лет и будет продолжаться еще 8,5 млрд лет.
Основным признаком конца света может стать увеличение космической температуры. Кроме того, эксперты отмечают, что через несколько миллиардов лет все объекты Вселенной будут иметь ту же температуру, что и на поверхности Солнца.
Ранее стало известно, что полюса Земли вскоре могут перевернуться, что сделает ее часть необитаемой.