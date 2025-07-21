Дуров предупредил пользователей о новой волне мошенничества в Telegram

Ранее в МВД поделились важным советом для тех, чьи личные данные всё же попали в руки мошенников. После этого у человека есть около часа, чтобы постараться свести последствия к минимуму — за это время нужно поменять пароли и перепривязать свои аккаунты к нескомпрометированному номеру телефона.