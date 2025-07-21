Ее молодость пришлась на оккупацию. Минчанка Тамара Юрлова отмечает 100-летний юбилей

Ее семья оказалась в смертельной опасности. «Предупредили, что вся наша семья попадает в списки под расстрел и что немедленно надо уехать», — поделилась женщина. Следуя этому совету, она, мама, папа и маленький ребенок сестры выехали в лес, жили в землянке. Сама сестра работала на подполье. Брат ушел в партизаны. Тамара Даниловна помнит, как ее старшая сестра работала у немцев, чтобы добывать бланки для подполья: «Я носила ей ребенка, а она бланки в пеленки заворачивала, и вот так я выходила с этим».