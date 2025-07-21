Ее молодость пришлась на оккупацию. Минчанка Тамара Юрлова отмечает 100-летний юбилей

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свой 100-летний юбилей отмечает Тамара Даниловна Юрлова, чья молодость пришлась на военные годы, а ее семья прошла через все ужасы Великой Отечественной войны. Юбилярша сегодня встречает гостей, в числе которых были и корреспонденты БЕЛТА.
Как отметила заместитель главы администрации Центрального района Минска Людмила Борисенко, в районе, который находится в зоне ее ответственности, проживают 14 столетних юбиляров. И вот сегодня пятнадцатая — Тамара Даниловна — празднует 100-летний юбилей. «Конечно, это событие. Только за этот год пять человек перешагнули такую знаковую черту. Они — хранители традиций, памяти, опыта. И то, что сегодня мы можем пообщаться с такими людьми, это дорогого стоит», — подчеркнула Людмила Борисенко.
Общаясь с журналистами, Тамара Даниловна вспомнила тяжелые годы оккупации. Когда немцы вошли в Минск, ее семья не успела эвакуироваться. «Сестра моя старшая беременная осталась. И она родила маленького сыночка. А муж у нее был военный юрист. Мы так и остались здесь при оккупации», — рассказала минчанка.
Ее семья оказалась в смертельной опасности. «Предупредили, что вся наша семья попадает в списки под расстрел и что немедленно надо уехать», — поделилась женщина. Следуя этому совету, она, мама, папа и маленький ребенок сестры выехали в лес, жили в землянке. Сама сестра работала на подполье. Брат ушел в партизаны. Тамара Даниловна помнит, как ее старшая сестра работала у немцев, чтобы добывать бланки для подполья: «Я носила ей ребенка, а она бланки в пеленки заворачивала, и вот так я выходила с этим».
Между тем их дом на улице Надеждинской стал явочной квартирой. «На этом домике была вывешена доска, что здесь находилась конспиративная квартира Минского подполья», — рассказала юбилярша.
Ощущение победы Тамара Даниловна описала с трепетом: «Ой, это такая радость! Даже трудно это передать, что наконец-то уже вот это закончилось».
После войны минчанка работала на Минском аэродроме в гидрометеослужбе, а потом перешла в управление железной дороги и проработала там до пенсии.
Муж Тамары Даниловны — полковник в отставке, он не дожил всего пару месяцев до 97 лет. Сегодня ее гордость — сын и два взрослых внука. «Сын золотой у меня. Это не сын, а золото», — с теплой улыбкой сказала она.
В честь юбилея Тамаре Даниловне вручили цветы и подарки. В ответ всем гостям она пожелала: «Чтобы вы были здоровые и прожили больше 100 лет».
Что касается мер господдержки, для жителей, достигших 95 лет, предусмотрены единовременные выплаты от администрации Центрального района в размере 5 базовых величин, а также ежемесячные выплаты, установленные решением Мингорсовета.
Среди поздравляющих также была председатель Центральной районной организации г. Минска РОО «Белая Русь» Галина Гузовская. Она подчеркнула значение связи поколений: «Очень важно сохранить тот опыт и мудрость, которые старшее поколение может преподнести нам, молодежи. Их пожелания учат нас жить, справляться с трудностями и идти вперед во имя служения народу трудом, словом, делом».-0-
Фото Виталия Пивоварчика.