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В Госдуму внесен проект постановления по улучшению демографической ситуации в стране

В Госдуму внесен проект постановления, разработанный комитетом по защите семьи, касающийся мер по улучшению демографической ситуации в стране.

В Госдуму внесен проект постановления, разработанный комитетом по защите семьи, касающийся мер по улучшению демографической ситуации в стране. Документ содержит несколько предложений, адресованных различным ведомствам.

В частности, предлагается изучить возможность дифференциации ипотечных ставок в зависимости от размера населенного пункта, выделяя крупные города, небольшие города и сельские районы.

Минстрою рекомендовано проработать механизмы поддержки малоэтажного жилищного строительства, ориентированного на семьи, воспитывающие детей.

Кроме того, правительству предложено рассмотреть вопрос об организации в регионах специализированных центров, занимающихся охраной репродуктивного здоровья подростков.