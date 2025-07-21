В Госдуму внесен проект постановления по улучшению демографической ситуации в стране

В Госдуму внесен проект постановления, разработанный комитетом по защите семьи, касающийся мер по улучшению демографической ситуации в стране. Документ содержит несколько предложений, адресованных различным ведомствам.
В частности, предлагается изучить возможность дифференциации ипотечных ставок в зависимости от размера населенного пункта, выделяя крупные города, небольшие города и сельские районы.
Минстрою рекомендовано проработать механизмы поддержки малоэтажного жилищного строительства, ориентированного на семьи, воспитывающие детей.
Кроме того, правительству предложено рассмотреть вопрос об организации в регионах специализированных центров, занимающихся охраной репродуктивного здоровья подростков.