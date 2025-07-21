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Сын президента Кении запустил маршрутку с диджейской станцией за $108 тыс

Презентация транспортного средства сопровождалась концертом и световым шоу.

Источник: Аргументы и факты

Сын президента Кении Уильяма Руто, Джордж, представил в Найроби новый общественный транспорт — матату (местный мини-автобус), оснащённый диджейской установкой, мощной аудиосистемой и ярким дизайном. Это уже третий маршрутный автобус, запущенный сыном главы государства.

Стоимость нового микроавтобуса, рассчитанного на 26 пассажиров, составила 14 миллионов кенийских шиллингов — около 108 тысяч долларов. Транспорт украшен граффити с изображением местных жителей и надписями. На лобовом стекле красуется девиз: «Без риска нет истории».

Церемония запуска новой маршрутки сопровождалась концертом и световым шоу. Когда автобус выехал из гаража и направился в центр делового района Найроби, за ним устремились сотни жителей, что вызвало масштабную пробку в столице.

Ранее в Подмосковье наградили водителя маршрутки № 1055, который во время ливня на руках выносил людей из салона.