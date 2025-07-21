Сын президента Кении запустил маршрутку с диджейской станцией за $108 тыс

Стоимость нового микроавтобуса, рассчитанного на 26 пассажиров, составила 14 миллионов кенийских шиллингов — около 108 тысяч долларов. Транспорт украшен граффити с изображением местных жителей и надписями. На лобовом стекле красуется девиз: «Без риска нет истории».