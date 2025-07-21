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Адская жара в Молдове: Синоптики обещают пекло под +40 градусов — терпим и бережем себя

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Молдову накроет настоящий зной. По данным синоптиков, температура воздуха поднимется до +39…+40°C в южных и центральных районах страны. На севере будет чуть «прохладнее» — около +36°C.

Самыми горячими точками станут Комрат, Кагул и Бельцы. Даже в тени будет тяжело дышать, а на солнце асфальт буквально плавится. Гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «жёлтый» код метеоопасности, предупреждая о риске теплового удара и перегрева.

Как пережить жару:

— Пейте больше воды (и никакого алкоголя).

— Избегайте солнца с 11:00 до 17:00 — лучше укрыться дома или в тени.

— Носите светлую, свободную одежду и головной убор.

— Не оставляйте детей и животных в машине — даже на минуту!

Медики уже предупреждают: в такую погоду увеличивается риск обострений хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными проблемами.

Жара ударит и по аграрному сектору: фермеры обеспокоены тем, что урожай может пострадать от обезвоживания, особенно виноградники и посевы кукурузы.