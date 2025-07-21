Хантер Байден заявил, что отправил бы войска в Сальвадор

— Потому что я скажу вам, что если бы я стал президентом через два года, или через четыре года, или через три года, я бы взял телефон, позвонил президенту Сальвадора и сказал: «Либо высылайте их обратно, черт побери, либо я, черт побери, вторгнусь», — сказал Байден-младший в эфире YouTube-канала Эндрю Каллагана.