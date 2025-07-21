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Хантер Байден заявил, что отправил бы войска в Сальвадор

Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, в понедельник, 21 июля, заявил о том, что отправил бы национальную армию на территорию Сальвадора.

Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, в понедельник, 21 июля, заявил о том, что отправил бы национальную армию на территорию Сальвадора.

По славам бизнесмена, его позиция связана с депортацией в центральноамериканское государство нелегальных мигрантов из США.

— Потому что я скажу вам, что если бы я стал президентом через два года, или через четыре года, или через три года, я бы взял телефон, позвонил президенту Сальвадора и сказал: «Либо высылайте их обратно, черт побери, либо я, черт побери, вторгнусь», — сказал Байден-младший в эфире YouTube-канала Эндрю Каллагана.

Представители комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства сообщили, что сотрудники ФБР намеренно скрывали информацию в рамках дела сына бывшего американского президента, в том числе факт наличия его ноутбука, в котором содержался компромат.

Байден в начале декабря 2024 года помиловал своего сына по двум судебным разбирательствам. Президент России Владимир Путин тогда отметил, что бывшего американского лидера не стоит осуждать, поскольку в нем «больше человека, чем политика».

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