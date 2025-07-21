Сайт «Вкусно — и точка» лег из-за хакерской атаки

Сейчас доступ к сайту «Вкусно — и точка» восстановлен.
Сайт и мобильное приложение сети ресторанов «Вкусно — и точка» вновь работают в штатном режиме после масштабной хакерской атаки, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Наш облачный провайдер, сайт и приложение “Вкусно — и точка” подвергались масштабным атакам хакеров, в том числе из-за рубежа. Из-за высокой нагрузки у части пользователей возникали перебои в работе сервиса», — рассказали представители сети.
По информации компании, специалисты оперативно приняли меры по устранению сбоев и восстановлению доступа к цифровым сервисам. В компании подчеркнули, что стабильная работа сайта и приложения была восстановлена в кратчайшие сроки, чтобы все клиенты могли воспользоваться услугами как обычно.
Взлом системы искусственного интеллекта, используемой компанией McDonald’s для подбора персонала, привел к компрометации данных 64 миллионов соискателей, сообщает издание Wired. Защита информации осуществлялась с помощью простого пароля «123456». Программный бот Olivia, отвечающий за обработку заявок, сбор контактных данных и резюме кандидатов, оказался уязвим для кибератаки, в результате которой посторонние лица получили доступ к личным сведениям, включая имена, адреса электронной почты и номера телефонов соискателей, передает RT.