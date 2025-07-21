Сайт «Вкусно — и точка» лег из-за хакерской атаки

По информации компании, специалисты оперативно приняли меры по устранению сбоев и восстановлению доступа к цифровым сервисам. В компании подчеркнули, что стабильная работа сайта и приложения была восстановлена в кратчайшие сроки, чтобы все клиенты могли воспользоваться услугами как обычно.