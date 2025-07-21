Россия не согласится на требования Трампа: на Западе рассказали о неутешительной для США правде

Российская Федерация придерживается своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на угрозы со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Hill.
«Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями», — говорится в сообщении источника.
В материале подчеркивается, что Россия не намерена соглашаться на требования Трампа по прекращению огня в зоне конфликта даже в случае возможного введения санкций против РФ со стороны США.
Ранее KP.RU сообщал, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал театральным ультиматум Трампа. При этом политик подчеркнул, что Кремль даже не заметил декоративную угрозу США.