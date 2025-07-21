В институте онкологии США перечислили ягоды с антираковыми свойствами

Согласно исследованию, черная малина уменьшает вероятность возникновения опухолей пищевода у животных на 39%, а размер уже существующих новообразований сокращается более чем на 66%. Такой эффект, по мнению ученых, обусловлен высоким содержанием антоцианов и эллаговой кислоты, которые подавляют аномальное деление раковых клеток.