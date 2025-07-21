SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за плотного графика

«Мой плотный график не позволяет совмещать выступления в рамках моих сольных концертов с гастролями этно-оперы “Князь Владимир”. С начала нового тура “ПОБЕДА!” я дал уже 82 концерта и впереди еще очень много. Также ведется подготовка к конкурсу “Интервидение 2025”, — сообщил артист.