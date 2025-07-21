Британку приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что она затрясла дочь до смерти

Также в ходе расследования произошедшего выяснилось, что Уилбанд подделала ДНК-тест, чтобы ее нынешний партнер принял ребенка за своего. Кроме того, из медицинских исследований стало известно, что до трагедии женщина также сильно трясла свою дочь по меньшей мере один раз.