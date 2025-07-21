Британку приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что она затрясла дочь до смерти

В Великобритании суд приговорил местную жительницу Мелиссу Уилбанд к 15 годам тюрьмы за непреднамеренное убийство четырехмесячной дочери. На фоне интенсивного продолжительного встряхивания у девочки произошло кровоизлияние в мозг.
После того, как ребенок упал в обморок, ее госпитализировали. Спустя шесть дней девочка скончалась. По словам прокурора Джейн Осборн в ночь, когда ребенок умер, его мать ушла спать.
— Штатная медсестра держала Лекси за руку всю ночь и оставалась с ней (до смерти — прим. «ВМ»), — заявила Осборн.
Также в ходе расследования произошедшего выяснилось, что Уилбанд подделала ДНК-тест, чтобы ее нынешний партнер принял ребенка за своего. Кроме того, из медицинских исследований стало известно, что до трагедии женщина также сильно трясла свою дочь по меньшей мере один раз.
Уилбанд в суде заявила, что не трясла дочь, и подчеркнула, что ребенок был для нее «смыслом жизни», передает Daily Mirror.
В ЮАР 37-летний Хуго Феррейра признался в жестоком изнасиловании своей новорожденной дочери, пока его супруги не было дома. В результате ребенок скончался от полученных травм. Мужчина объяснил свой поступок тем, что разозлился, поскольку ребенок начал плакать от голода и полного подгузника.