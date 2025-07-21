Украинская модель Мария Ковальчук обвинила сыновей бизнесменов в избиении в Дубае

С чемоданами она случайно встретилась с компанией русскоязычных молодых людей, одного из которых она узнала — это был Артем, с которым девушка незадолго до того познакомилась в караоке-клубе. Он пригласил ее на вечеринку в номер отеля, пообещав позже отправить ее Таиланд на бизнес-джете отца. Она согласилась. Кроме них на вечеринке присутствовали еще два парня и две девушки в возрасте от 16 до 28 лет.