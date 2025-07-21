Легкоатлет Данилов в 18 лет побил рекорд России, державшийся с 1980 года

18-летний легкоатлет Алексей Данилов установил новый рекорд России в беге на 400 метров, преодолев дистанцию за 44,56 секунды. Об этом пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что спортсмен установил рекорд в забеге среди юниоров на матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте.
Известно, что предыдущее наивысшее достижение в истории СССР и РФ принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Виктору Маркину, который в июле 1980 года на Олимпийских играх в Москве преодолел эту дистанцию за 44,60 секунды.
Ранее сообщалось, что российские парашютисты-испытатели установили мировой рекорд по дальности прыжка.
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