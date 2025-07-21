В США продают съемную квартиру Боба Дилана, где он написал первые песни

«Это было немного, всего две комнаты над спагетти-салоном Бруно, по соседству с местным музыкальным магазином и магазином мебели на другой стороне. В квартире была крошечная спальня, больше похожая на большой шкаф, и мини-кухня, гостиная с камином и двумя окнами, которые выходили на пожарные лестницы и небольшие дворики», — написал музыкант в мемуарах.