В США продают съемную квартиру Боба Дилана, где он написал первые песни

В Нью-Йорке на Гринвич-Виллидж продают квартиру, которую в 1961 году снимал еще неизвестный Боб Дилан, там он написал свои первые песни, передает New York Post.
«Дилан написал свои самые ранние песни, живя в этом здании, и был сфотографирован со своей девушкой прямо за углом на Джонс-стрит для обложки своего прорывного альбома “The Freewheelin Bob Dylan”», — говорится в материале.
Уточняется, что Дилан жил в квартире на третьем этаже с 1961 по 1964 год. В своих мемуарах 2004 года «Хроники: Том первый» он писал, что платил за жилье 60 долларов в месяц.
«Это было немного, всего две комнаты над спагетти-салоном Бруно, по соседству с местным музыкальным магазином и магазином мебели на другой стороне. В квартире была крошечная спальня, больше похожая на большой шкаф, и мини-кухня, гостиная с камином и двумя окнами, которые выходили на пожарные лестницы и небольшие дворики», — написал музыкант в мемуарах.
По данным издания, сейчас здание полностью свободно, в нем есть еще пять квартир.
Дом построен в 1910 году, сейчас он признан историческим зданием Гринвич-Виллиджа.
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