Эксперты спрогнозировали решение ЦБ на июльском заседании по ключевой ставке

На заседании, которое состоится 25 июля, Центробанк России снизит ключевую ставку на 100−200 базисных пунктов, в результате чего она составит 18−19 процентов годовых. Такое мнение выразил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Он добавил, что шанс снижения ставки на 300 пунктов значительно ниже, поскольку регулятор, скорее всего, проявит осторожность из-за повышения инфляционных ожиданий бизнеса и стремительного роста оптовых цен на бензин.
По словам ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, ЦБ может снизить ставку до 19 процентов, что будет отражать формирование дезинфляционной тенденции, или до 18 процентов. Специалист отметила, что этот сценарий будет указывать на устойчивость в дезинфляционной тенденции и рост рисков для бизнеса в жестких денежно-кредитных условиях.
— По нашим оценкам, более вероятен сценарий с понижением ставки на один процентный пункт, поскольку, в частности, к заседанию 25 июля еще не будет вторичный эффект повышения тарифов ЖКХ и влияния на инфляционные ожидания, — пояснила Пырьева.
Она отметила, что указанные данные станут известны в августе, передает РИАМО.
20 июля председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что к концу года ключевая ставка в России может снизиться до 15 процентов. При этом, по словам парламентария, оптимальным уровнем ключевой ставки для экономики страны является семь процентов.