Эксперты спрогнозировали решение ЦБ на июльском заседании по ключевой ставке

По словам ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, ЦБ может снизить ставку до 19 процентов, что будет отражать формирование дезинфляционной тенденции, или до 18 процентов. Специалист отметила, что этот сценарий будет указывать на устойчивость в дезинфляционной тенденции и рост рисков для бизнеса в жестких денежно-кредитных условиях.